Golpista anuncia venda de Ford Ka na OLX com telefone de vereador de Anastácio

TENTATIVA DE ESTELIONATO
Dinho Vital esclarece que o anúncio é falso e que não possui carro do modelo
O comerciante Wander Alves Meleiro, de 34 anos, eleito vereador em Anastácio com o apelido de Dinho Vital, pelo partido DEM, procurou a Polícia Civil de Campo Grande depois de ter o telefone divulgado em um anúncio falso da OLX. Um golpista, ainda não identificado, divulgou a venda de um Ford Ka, que não existe.
Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo próprio vereador, o anúncio oferece um Ford Ka pelo valor de R$ 30 mil a vista ou entrada de R$ 8 mil, mais 43 parcelas de R$ 600. Para o contato o estelionatário divulgou o telefone do morador do vereador.
Dinho esclarece que não possui um Ford Ka e quem não está negocioando qualquer tipo de automóvel. O caso foi registra como tentativa de estelionato.
Além do registro do crime na polícia de Campo Grande e Anastácio, o vereador publicou uma nota de esclarecimento.
Confira na íntegra:
NOTA DE ESCLARECIMENTO!
Gostaria de informar a todos que circula na internet, no site de vendas OLX, um anúncio de venda de um FORD KA pelo valor de R$ 8.000.00 + parcelas. No anúncio falso consta meu nome como vendedor e isso se trata de um GOLPE. Bandidos montaram um perfil falso com minha foto e meus documentos obtidos pela internet e anunciam a falsa venda pedindo um depósito antecipado para a concretização do negócio. Muito cuidado ao negociar pela internet, não compre nada sem ver o produto e também sem exigir os documentos e nota fiscal. O fato já foi registrado por duas vezes na Depac em Campo Grande e na Delegacia de polícia civil de Anastácio.
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