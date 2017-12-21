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Anastácio

Pecuarista descobre furto de 150 cabeças de gado 2 dias após deixar pastos sozinhos

Crime ocorreu na Fazenda Santa Maria, a 7 km do trevo de Anastácio

Daniele Valentin

Publicado em 21/12/2017 às 11:15

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Um pecuarista de 37 anos descobriu o furto de 150 cabeças de gado dos pastos que arrenda na Fazenda Santa Maria, a 7 km do trevo de Anastacio. A vítima deixou o local na terça-feira (19) com 200 animais contados, entre bois e vacas, mas ao retornar nesta quinta-feira (21) viu que faltavam 150.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima percebeu algo errado assim que chegou ao local por volta das 7h e percebeu que o cadeado não estava na porteira, já que na terça-feira deixou a porteira cadeada.

A vítima tinha juntado o gado na última terá, para separar machos de fêmeas, totalizando 200 cabeças. Nesta manhã, logo que entrou na Fazenda percebeu a falta de muitos animais, cerca de 150 cabeças.

O pecuarista deixou um funcionário ajuntando os animais para fazer a contagem e se dirigiu à delegacia de Polícia Civil.

À polícia, a vítima relatou que haviam rastros de caminhões no local, porém, o tráfego dos veículos pesados é comum em sua propriedade. O pecuarista ressalta ser o único a possuir chaves do cadeado do portão e que o funcionário que o auxilia com o gado não mora na propriedade, pois recebe diária pelos trabalhos prestados.

A vítima pontua que não saber informar o endereço exato do funcionário, mas sabe onde localizá-lo se for necessário. O caso foi registrado como abigeato.

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