Rixa entre vizinhos acaba em tentativa de homicídio no Cristo Rei

Um homem de 33 anos procurou, na manhã desta quinta-feira (21), a Delegacia de Polícia de Anastácio para registrar uma tentativa de homicídio por parte de seu vizinho ocorrida no bairro Cristo Rei, durante esta madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar pois estava ferida, e relatou que tem uma rixa pessoal com seu vizinho, mas na hora do disparo não o viu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o conduziu até o PS Municipal, onde foi identificado um ferimento na região pélvica.

Uma testemunha informou à equipe policial que o vizinho suspeito teria, na mesma noite, efetuado disparos contra a vítima, acertando apenas o seu veículo, mas não foi feito qualquer registro deste fato. A vítima confirmou esta versão dos fatos.

Já na Delegacia de Polícia, o homem informou que, na hora do disparo com o qual foi atingido, cerca de duas horas após o suspeito ter atirado contra seu veículo, percebeu que as balas eram de uma arma calibre .22, e que havia uma terceira pessoa possivelmente envolvida, que estava na casa do possível autor, que provavelmente teria sido o "fornecedor" da arma.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.