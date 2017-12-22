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Tentativa de homicídio

Homem é baleado na barriga e rixa com vizinho pode ter motivado o crime

Caso foi registrado como tentativa de homicídio

Daniele Valentin

Publicado em 22/12/2017 às 09:25

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Um homem de 33 anos foi baleado na barriga na madrugada desta quinta-feira (21), no Bairro Cristo Rei, em Anastácio. Duas horas antes, a vítima já teria sido alvo de tiros de um vizinho, com quem tem uma rixa e a suspeita é de que o autor dos disparos seja a mesma pessoa.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou uma rixa com um vizinho do bairro e que duas horas antes de ser baleado, seu carro já teria sido alvo de disparos de arma de fogo do morador. Porém, durante o disparo que atingiu a vítima, o suspeito não teria sido visto.

O suspeito também não foi localizado em sua residência, mas na casa estavam dois homens, sendo que um deles trabalha como segurança e costuma emprestar sua arma calibre 22, para o morador. A vítima afirma ter sido baleada com a arma de suposto segurança.

O crime mobilizou o Corpo de Bombeiros que levou a vítima até o Pronto Socorro de Aquidauana. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Até o momento ninguém foi preso.

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