Homem é baleado na barriga e rixa com vizinho pode ter motivado o crime

Um homem de 33 anos foi baleado na barriga na madrugada desta quinta-feira (21), no Bairro Cristo Rei, em Anastácio. Duas horas antes, a vítima já teria sido alvo de tiros de um vizinho, com quem tem uma rixa e a suspeita é de que o autor dos disparos seja a mesma pessoa.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou uma rixa com um vizinho do bairro e que duas horas antes de ser baleado, seu carro já teria sido alvo de disparos de arma de fogo do morador. Porém, durante o disparo que atingiu a vítima, o suspeito não teria sido visto.

O suspeito também não foi localizado em sua residência, mas na casa estavam dois homens, sendo que um deles trabalha como segurança e costuma emprestar sua arma calibre 22, para o morador. A vítima afirma ter sido baleada com a arma de suposto segurança.

O crime mobilizou o Corpo de Bombeiros que levou a vítima até o Pronto Socorro de Aquidauana. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Até o momento ninguém foi preso.