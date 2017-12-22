Homem é baleado na barriga e rixa com vizinho pode ter motivado o crime

Tentativa de homicídio
Caso foi registrado como tentativa de homicídio
Um homem de 33 anos foi baleado na barriga na madrugada desta quinta-feira (21), no Bairro Cristo Rei, em Anastácio. Duas horas antes, a vítima já teria sido alvo de tiros de um vizinho, com quem tem uma rixa e a suspeita é de que o autor dos disparos seja a mesma pessoa.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou uma rixa com um vizinho do bairro e que duas horas antes de ser baleado, seu carro já teria sido alvo de disparos de arma de fogo do morador. Porém, durante o disparo que atingiu a vítima, o suspeito não teria sido visto.
O suspeito também não foi localizado em sua residência, mas na casa estavam dois homens, sendo que um deles trabalha como segurança e costuma emprestar sua arma calibre 22, para o morador. A vítima afirma ter sido baleada com a arma de suposto segurança.
O crime mobilizou o Corpo de Bombeiros que levou a vítima até o Pronto Socorro de Aquidauana. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Até o momento ninguém foi preso.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS