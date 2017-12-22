VÍDEO: jegue cai em fossa após calçada ceder e resgate mobiliza Bombeiros em Anastácio

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Crédito do vídeo: DValentim
Um jegue caiu em uma fossa da Rua Coronel Ponce, no Bairro Setor, em Anastácio, após a calçada não resistir ao peso do animal e ceder. O resgate mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros, que tenta retirar o equino da abertura.
O animal se feriu durante a queda e vídeo gravado por uma moradora mostra o animal cansado de se debater nos dejetos da fossa para não afundar.
O Jornal O Pantaneiro foi até o local acompanhar o resgate, que contou com apoio de moradores.
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