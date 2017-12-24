Homem é agredido e mobiliza Corpo de Bombeiros no Jardim Progresso

Um homem de 37 anos mobilizou a equipe de Corpo de Bombeiros de Anastácio após sofrer agressões na Rua 27 de Junho, no Jardim Progresso.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pela Delegacia de Polícia do município, a Polícia Militar foi recebida pela vítima, que relatou ter sido agredida por um homem conhecido como "Manguinha". Devido a gravidade dos ferimentos, localizados na cabeça, boca e braço esquerdo, os milicianos acionaram a Equipe de Resgate e Salvamento, que o encaminhou ao PS Municipal.

Após o encaminhamento da vítima para o Hospital, a guarnição policial realizou diligências e encontrou o autor, ainda próximo ao local do crime. Ao ser indagado sobre os fatos, o homem confessou ter agredido a vítima, justificando que a mesma teria ofendido sua amásia.

O crime foi registrado como 'lesão corporal dolosa' pela Delegacia de Polícia de Anastácio.