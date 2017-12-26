Homem é detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na Aziz Scaff

Um homem de 41 anos foi detido em flagrante na tarde da última segunda-feira (25) por porte ilegal de arma de fogo, na Aziz Scaff, no centro de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares, que disseram que havia um indivíduo efetuando disparos e ameaçando a população da área. Quando os oficiais chegaram ao local, viram um suspeito se livrando de um objeto que aparentava ser uma arma de fogo. Ele foi abordado e, após verredura, a equipe policial encontrou um revólver de calibre .22mm, com seis munições intactas. O autor confessou ser proprietário da arma e informou não ter registro ou documentação para portá-la.

Em ato contínuo, os policiais foram até a casa do homem e encontraram, em seu quarto, mais 27 munições para o mesmo revólver, sendo 20 intactas e 07 "picotadas", não deflagradas, além de 01 cápsula deflagrada. Ao revistarem o bolso de um casaco pertencente ao autor, também encontraram 7 munições intactas de calibre .09mm.

Após constatarem o crime, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município.