Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:57

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Homem é levado pela PRF após dirigir embriagado e provocar acidente na BR-262

Caso ocorreu no final da tarde do Natal, na última segunda-feira (25)

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/12/2017 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem de 41 anos foi detido, no final da tarde do Natal, por dirigir embriagado na BR-262, nas proximidades do Trevo do Hotel Fênix, em Anastácio, após acidente de trânsito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, por volta de 18h50, para atender uma ocorrência de acidente no local citado. Quando chegaram no local, constataram que o autor deste caso havia batido em uma motocicleta.

Na oportunidade, os envolvidos foram convidados a realizar o teste do bafômetro. O motociclista aceitou e, no "exame", não ficou provado o uso de álcool pelo mesmo. O autor recusou-se a realizar o referido teste, mas afirmou que havia ingerido bebida alcoólica durante o dia, em sua residência. No momento da abordagem, ele apresentava odor etílico e olhos vermelhos.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.  

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo