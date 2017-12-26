Homem é levado pela PRF após dirigir embriagado e provocar acidente na BR-262

Um homem de 41 anos foi detido, no final da tarde do Natal, por dirigir embriagado na BR-262, nas proximidades do Trevo do Hotel Fênix, em Anastácio, após acidente de trânsito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, por volta de 18h50, para atender uma ocorrência de acidente no local citado. Quando chegaram no local, constataram que o autor deste caso havia batido em uma motocicleta.

Na oportunidade, os envolvidos foram convidados a realizar o teste do bafômetro. O motociclista aceitou e, no "exame", não ficou provado o uso de álcool pelo mesmo. O autor recusou-se a realizar o referido teste, mas afirmou que havia ingerido bebida alcoólica durante o dia, em sua residência. No momento da abordagem, ele apresentava odor etílico e olhos vermelhos.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.