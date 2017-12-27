Idoso de 81 anos tem duas vacas furtadas de sua chácara em Anastácio

Abigeato
Crime ocorreu há 8 dias e vítima procurou por toda a região
Um idoso de 81 anos teve duas vacas furtadas de sua chácara Estrela do Lar, próximo a Chácara Fazendinha, em Anastácio. O crime ocorreu no último dia 19 de dezembro, mas a vítima só registrou nesta terça-feira (26), pois procurava os animais na esperança de encontrá-los.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima já procurou as vacas por toda a região, mas ninguém viu ou ouviu nada de anormal.
Um das vacas tem cor fumaça, de aproximadamente 4 anos, e outra novilha de aproximadamente dois anos. Ambas possuem a letra “A” dentro de um quadrado na região da anca.
O crime foi registrado como abigeato (furto de animais).
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