Idoso de 81 anos tem duas vacas furtadas de sua chácara em Anastácio

Um idoso de 81 anos teve duas vacas furtadas de sua chácara Estrela do Lar, próximo a Chácara Fazendinha, em Anastácio. O crime ocorreu no último dia 19 de dezembro, mas a vítima só registrou nesta terça-feira (26), pois procurava os animais na esperança de encontrá-los.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima já procurou as vacas por toda a região, mas ninguém viu ou ouviu nada de anormal.

Um das vacas tem cor fumaça, de aproximadamente 4 anos, e outra novilha de aproximadamente dois anos. Ambas possuem a letra “A” dentro de um quadrado na região da anca.

O crime foi registrado como abigeato (furto de animais).