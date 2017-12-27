Ladrão 'cara de pau' furta R$ 3,9 mil de loja e é preso ao voltar ao local horas depois

Um homem de 41 anos foi preso nesta terça-feira (26) depois de furtar R$ 3,9 mil de uma loja de materiais de construção, no Jardim Estoril, em Anastácio. O suspeito esperou a distração de um dos vendedores para pegar o dinheiro e fugir.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao local e pediu um reparo para torneira. Enquanto o vendedor foi buscar o produto, o suspeito já havia ido embora. Desconfiado, o funcionário abriu o caixa e descobriu o furto.

O vendedor ressaltou que o suspeito já frequentava a loja há alguns dias perguntando preços de produtos, mas sempre sem levar nada. O funcionário foi até a delegacia registrou o furto e retornou ao estabelecimento.

Por volta das 18h20, o suspeito teria retornado ao local, oportunidade em que os próprios funcionários o seguraram até a chegada da PM. Com o suspeito, os funcionários encontraram R$ 3.090,00.