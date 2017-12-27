Polícia Civil investiga furto em fazenda entre Anastácio e Miranda

Policial
Fazenda teria ficado vazia entre os dias 24 e 26 de dezembro, provável período em que o furto aconteceu
A Polícia Civil de Anastácio está investigando um furto ocorrido em uma propriedade rural ainda sem exatidão de datas.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo administrador da propriedade, no local há somente um capataz, que faz a segurança e manutenção da fazenda. Ele teria se ausentado no dia 24 de dezembro, por volta de 16h, e retornado somente no dia 26 de dezembro, às 11h.
Informações dão conta de que a fazenda ficou vazia neste período e, quando o homem retornou, percebeu que várias portas, tanto da sede quanto do alojamento dos funcionários, haviam sido arrombadas e, alguns objetos que ficavam no local, furtados.
Ainda conforme o registro policial, nas proximidades da propriedade existe um alojamento destinado aos carvoeiros, mas nenhuma perda foi notada.
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