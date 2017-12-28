Família do Paraná descobre morte de parente em Anastácio após ligação no Natal

A família de Daniel de Camargo, encontrado morto no dia 11 de agosto de 2017, na Vila Progresso, em Anastácio, só descobriu o falecimento do parente depois de fazer uma ligação no Natal, dia 25 de dezembro. Moradores de Bela Vista do Paraíso-PR, a cerca de 700 km de Anastácio, os familiares tinham o telefone de uma vizinha de Daniel, e a triste notícia foi repassada por ela.

Alexandre Simão Caetano, sobrinho de Daniel, entrou em contato com o Jornal O Pantaneiro para comparar as informações da matéria publicada, em agosto, com as de um documento que a família possui. Os dados da identificação da vítima com as apresentadas pela família são idênticas e agora a família tenta contato com a Prefeitura e Polícia Civil para saber os procedimentos a serem tomados.

“Minha tia ligou no natal para um mulher aí que ele conhecia e ela que deu a notícia. Estamos tentando conversar com a polícia, mas não estamos conseguindo”, disse o familiar.

O achado

Daniel, com 55 anos na época, foi encontrado morto, por causas naturais, concluiu a perícia. O corpo estava na rua Maria José do Nascimento esquina com a rua 27 de julho, na Vila Progresso.

Apesar do corpo ter sido encontrado no dia 11, há suspeitas de que ele Daniel morreu dois dias antes.

De acordo com uma das moradoras que tinha contato com a vítima, a última vez que ele foi à casa dela, reclamou de dores. A moradora contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro, no dia em que o corpo foi encontrado, que chegou a insistir para que ele fosse até o hospital, mas o rapaz se recusou. De acordo com o boletim de ocorrência era natural do município de Bela Vista do Paraíso (PR).

O homem foi encontrado morto por um vizinho do terreno baldio onde o corpo estava, o mau cheiro chamou a atenção. No local, há apenas alguns carros que parecem ter sido abandonados. O corpo foi achado ao lado de um destes veículos. A moradora Cristina contou que Daniel trabalhava em carvoaria.

Ainda de acordo com os moradores, há um mês ele dormia no terreno onde foi achado morto. Ainda de acordo com as informações do registro policial, seu último endereço nos Correios havia sido uma quitinete no município de Inocência.