Mulher 'arranca' com motocicleta sobre ex-convivente e caso vai parar na delegacia

Anastácio
Crime foi registrado como 'lesão corporal dolosa' pela Delegacia de Polícia de Anastácio
Um homem de 31 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio na manhã desta quinta-feira (28) para denunciar sua ex-convivente de 27 anos que, segundo seu relato, teria 'arrancado' com a motocicleta sobre ele.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, eles passaram quatro anos em um relacionamento e estão separados há dois anos, mas tiveram uma filha e esse foi o principal motivo para a confusão. Para a equipe policial, o homem, que é motorista interurbano e que de mês em mês vai até Anastácio em busca de manter os laços com a filha, informou que há tempos a autora o impede de ver a criança.
Na ocasião do crime, registrado como 'lesão corporal dolosa', ele teria chegado na residência da mulher para tentar ver sua filha mais uma vez, mas ela não deixou. Alguns minutos depois, ela estaria pilotando uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, de cor preta, e parou em frente ao homem, mandando-o embora. Em ato contínuo, ela teria entrado em casa, pego a criança e a colocado na garupa da moto para sair do local, mas ele se negou a sair da frente da casa.
Ainda conforme o relato, após a negativa, ela teria 'arrancado' com a moto sobre o homem e o acertado nas pernas, vindo a ocasionar escoriações na região da tíbia, além de inchaço no joelho direito.
Após o fato, o homem foi até a Polícia Civil do município e manifestou o desejo de representar criminalmente contra a autora, ainda que sem testemunhas sobre o ocorrido, uma vez que somente ele, a autora e a criança estavam no local no momento em que o crime aconteceu.
O caso segue sob investigação.
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