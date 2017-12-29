Circo Disney chega em Anastácio com o famoso globo da morte

Anastácio
A entrada custa R$ 10 e o circo está armado na Praça Arandu
Montado na Praça Arandu, em Anastácio, o Circo Disney chegou à cidade nesta quinta-feira (28) e entre diversas atrações, o famoso globo da morte. A entrada é R$ 10.
Segundo a organização, haverá apresentações de mágica com palhaços, shows do Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Frozen. A atração principal fica por conta do globo da morte.
A entrada custa R$ 10 e o circo está armado na Praça Arandu, em Anastácio.
Os espetáculos começam a partir das 20h30, mas nos fins de semana dispõe de mais dois horários, às 16h e às 18h30.
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