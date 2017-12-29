Jovem é agredida por ex-cunhado ao ajudar irmã com mudança

Uma jovem de 25 anos foi golpeada no ombro com a lateral de um facão enquanto ajudava a irmã carregar uma mudança na noite desta quinta-feira (28), no Loteamento Tarumã, em Anastácio. O suspeito é o ex-cunhado, que fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima ajudava a irmã, que está se separando do suspeito, a retirar a mudança.

Irritado com a ajuda, o homem teria feito uma primeira ameaça: "vou te dar três minutos pra você sair daqui!". Como a vítima permaneceu no local, o homem teria surpreendido a vítima por trás com um golpe com a lateral de um facão, que atingiu o ombro esquerdo da vítima.

A vítima acionou a PM, mas o suspeito pegou a motocicleta da ex-mulher e fugiu. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.