Jovem é flagrado com maconha e diz que levaria a droga para uma amiga

Porte de drogas
Suspeito alegou ter comprado a droga de um homem conhecido como ‘Pojota’
Um jovem de 23 anos foi flagrado com porção de maconha durante abordagem na Vila Humbelina, em Anastácio. O rapaz alegou que levaria a droga para uma amiga.
Conforme o boletim de ocorrência, a abordagem foi realizada a pedido da Ali (Agência Local de Inteligência) e os militares localizaram o rapaz na Avenida Manoel Murtinho.
Após revista pessoal, os policiais localizaram um pacote contendo maconha, que o suspeito alegou ter adquiriu de um homem conhecido como ‘Pojota’.
Ainda durante abordagem, o jovem disse que estava levando para uma amiga que o esperava próximo as lojas Americanas.
O caso foi registrado como portar drogas para consumo pessoal.
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