Jovem é flagrado com maconha e diz que levaria a droga para uma amiga

Um jovem de 23 anos foi flagrado com porção de maconha durante abordagem na Vila Humbelina, em Anastácio. O rapaz alegou que levaria a droga para uma amiga.

Conforme o boletim de ocorrência, a abordagem foi realizada a pedido da Ali (Agência Local de Inteligência) e os militares localizaram o rapaz na Avenida Manoel Murtinho.

Após revista pessoal, os policiais localizaram um pacote contendo maconha, que o suspeito alegou ter adquiriu de um homem conhecido como ‘Pojota’.

Ainda durante abordagem, o jovem disse que estava levando para uma amiga que o esperava próximo as lojas Americanas.

O caso foi registrado como portar drogas para consumo pessoal.