Após discussão, mulher é ameaçada com espingarda em conjunto habitacional

Anastácio
Fato aconteceu no final da tarde do último sábado (30)
No final da tarde do último sábado (30), a Polícia Militar de Anastácio foi acionada para comparecer em um conjunto habitacional na Rua Chico Mendes para conter um indivíduo armado que estaria proferindo ameaças contra uma mulher.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarnição deslocou-se até o local e encontrou o autor, que ao avistar a equipe policial, tentou fugir e se esconder em uma residência. Em ato contínuo, o mesmo foi contido e apreendido com uma espingarda calibre .22, com munições intactas.
Segundo a vítima, ela teve uma discussão com o irmão do autor que, ao saber da situação, pegou a arma e foi em direção a ela, ameaçando-a. Com medo da situação, ela correu e entrou em uma residência para se proteger.
O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia do município.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS