Mulher embriagada tenta invadir casa no Centro de Anastácio

Policial
Caso foi registrado como 'ameaça' na noite do último sábado (30)
Na noite do último sábado (30), uma mulher de 25 anos foi detida após tentar invadir uma residência localizada na Rua Ragalzi, no Centro de Anastácio.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para conter a autora, que aparentemente estava embriagada e proferindo ameaças contra a vítima. Quando a Guarnição chegou ao local, encontrou a mulher bastante alterada e tentando arrombar o portão da residência da comunicante, que não soube informar o motivo para a agressividade.
Ao ser abordada, a autora tentou resistir à prisão, o que exigiu o uso da força física moderada para a contenção da mesma. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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