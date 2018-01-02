Árvore de grande porte cai sobre casa no Jardim Campanário

Susto
Corpo de Bombeiros faz remoção no local
Árvore de grande porte caiu sobre uma casa durante a chuva desta terça-feira, em Anastácio. A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que o vento forte tenha contribuído. O imóvel está localizado na Rua Coronel Ponce, no Jardim Campanário e, conforme apurado, não houve vítimas e nem grande prejuízo, apenas o telhado foi atingido. Os bombeiros fazem a remoção neste momento.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS