Árvore de grande porte cai sobre casa no Jardim Campanário

Árvore de grande porte caiu sobre uma casa durante a chuva desta terça-feira, em Anastácio. A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que o vento forte tenha contribuído. O imóvel está localizado na Rua Coronel Ponce, no Jardim Campanário e, conforme apurado, não houve vítimas e nem grande prejuízo, apenas o telhado foi atingido. Os bombeiros fazem a remoção neste momento.