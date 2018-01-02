Mulher é atingida com golpe de faca no pescoço

Anastácio
Caso aconteceu na noite da última segunda-feira (1º)
Na noite da última segunda-feira (1º), uma mulher procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para comunicar um crime de lesão corporal dolosa ocorrido no Centro do município.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 37 anos, estava na residência de uma amiga, quando chegou a autora, de 42 anos, que é irmã da proprietária do imóvel, e partiu para a agressão física contra ela. Descontrolada, a mulher teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima, do lado esquerdo.
Ela ainda explicou à equipe policial que não saberia informar qualquer justificativa para a ação violenta da autora.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
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