Embriagado dorme no banco de rodoviária e acorda com motocicleta furtada

Homem de 27 anos morador em Anastácio teve a motocicleta furtada no início da manhã desta quarta-feira, no terminal rodoviário do município. Depois de beber no local, a vítima dormiu em um dos bancos e quando acordou, percebeu que o veículo havia desaparecido.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o rapaz relatou que parou na rodoviária de madrugada para beber, e deixou a moto estacionada em frente ao banco, onde ficam taxistas e mototaxistas. Por volta das 6 horas dormiu e às 7h30 acordou sem o veículo.

Ele disse ainda que conversou com um mototaxista que notou a ação do autor. A testemunha foi identificada formalmente e deve prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga o caso.