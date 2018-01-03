Embriagado dorme no banco de rodoviária e acorda com motocicleta furtada

Anastácio
Vítima denunciou o caso à Polícia Civil
Homem de 27 anos morador em Anastácio teve a motocicleta furtada no início da manhã desta quarta-feira, no terminal rodoviário do município. Depois de beber no local, a vítima dormiu em um dos bancos e quando acordou, percebeu que o veículo havia desaparecido.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, o rapaz relatou que parou na rodoviária de madrugada para beber, e deixou a moto estacionada em frente ao banco, onde ficam taxistas e mototaxistas. Por volta das 6 horas dormiu e às 7h30 acordou sem o veículo.
Ele disse ainda que conversou com um mototaxista que notou a ação do autor. A testemunha foi identificada formalmente e deve prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga o caso.
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