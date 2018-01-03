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Anastácio

Mulher é agredida e ameaçada de morte por ex-companheiro

Agressor não foi localizado pela Polícia Militar

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/01/2018 às 09:00

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Uma mulher de 49 anos procurou, na tarde da última terça-feira (02), a Delegacia de Polícia de Anastácio para denunciar um caso de violência doméstica. 

De acordo com o seu relato, ela manteve um relacionamento de União Estável com o autor, de 56 anos, por um período pouco superior a 1 ano, e ele já apresentou, em outras ocasiões, um comportamento agressivo. Ela ainda explicou que, há pouco mais de um mês, estão separados.

Na ocasião que motivou a denúncia, ocorrida na manhã de ontem, ele a ameaçou com um facão, dizendo que iria matá-la. O ato foi presenciado pelos dois filhos do homem, frutos de outro relacionamento. Durante a tarde, ele a agrediu com um soco na boca, apertou seu pescoço e deu-lhe um empurrão, fazendo com que ela caísse por cima de uma cadeira.

Conforme o boletim de ocorrência, durante todas as agressões, ele proferia ameaças de morte e dizia "vagabunda merece apanhar na cara". O autor só teria parado após a intervenção de sua mãe, que ouviu os gritos de pedido de socorro da vítima e foi ajudá-la. Após o surto violento, ele saiu do local e tomou rumo ignorado, não sendo localizado, até o momento, pela equipe da Polícia Militar.

Após a vítima solicitar medida protetiva contra o homem, as equipes policiais seguem realizando buscas e investigando o caso.

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