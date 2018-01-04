Confusão na Av. Manoel Murtinho mobiliza ação policial

Na noite da última quarta-feira (03), uma confusão entre dois homens, de 41 e 33 anos, respectivamente, mobilizou a Polícia Miltar na Avenida Manoel Murtinho, no Centro de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os oficiais chegaram ao local, encontraram os dois discutindo e trocando empurrões, configurando um crime de 'vias de fato'.

Ambo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde um deles relatou ter levado um soco e perdido seu óculos de grau, que foi quebrado pelo outro envolvido.

O caso aconteceu nas proximidades do antigo Rancho Pantaneiro.