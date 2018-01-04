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Jardim Campanário

Moradora de Anastácio denuncia descaso da Prefeitura com situação de bairro

Segundo a denunciante, a situação está caótica nas proximidades da Rua Padre Patrício com a Rua João Queiroz

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/01/2018 às 10:36

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A dona de casa Ieda Cristina Benites, de 40 anos, denunciou, através de publicação em rede social, o descaso da Prefeitura de Anastácio com a situação caótica do Jardim Campanário, principalmente nas proximidades da Rua Padre Patrício com a Rua João Queiroz.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com a moradora, que explicou que a falta de infraestrutura adequada atrapalha muito o trânsito da região. "Aqui passa carro, moto, caminhão de coleta. Inclusive, o caminhão tem que ficar em outra rua, os garis precisam recolher e amontoar todo o lixo em um canto para fazer a coleta, porque o veículo não consegue passar", explicou.

Ela ainda pontuou que a qualidade de vida dos moradores do Jd. Campanário também acaba sendo prejudicada. "Isso aqui trabalha muito a nossa vida. Fica juntando água, que serve para a proliferação de mosquito da degue. Aqui, nessa rua, corre até esgoto e a água fica podre", disse.

Para finalizar, Ieda ainda disse que, mesmo 'não adiantando' falar com a Prefeitura Municipal, "seria bom o prefeito vir dar uma olhada nisso aqui", ironizando a falta de cuidado que a administração pública está tendo com a população daquela região.

 

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