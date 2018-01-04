Polícia Civil recupera moto furtada em rodoviária de Anastácio

A Polícia Civil de Anastácio recuperou, por volta de 18h da última quarta-feira (03), a motocicleta que havia sido furtada na rodoviária do município ainda naquela manhã, como divulgou a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro".

Conforme as informações divulgadas até o momento, o autor, um rapaz de 23 anos e morador da Vila Maior, foi identificado pela equipe de investigadores, que foram até a sua casa. Como percebeu que estava sem saída da situação, acabou se entregando na Delegacia de Polícia.

Caso

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o rapaz relatou que parou na rodoviária de madrugada para beber, e deixou a moto estacionada em frente ao banco, onde ficam taxistas e mototaxistas. Por volta das 6h dormiu e, às 7h30, acordou sem o veículo.

Um mototaxista percebeu a ação do autor e prestou os devidos esclarecimentos às autoridades, fato que contribuiu para a rápida recuperação da motocicleta.