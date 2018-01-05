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Estelionatário dá golpe em quatro empresários de Anastácio

Casos foram registrados nos útimos dias em uma mesma propriedade rural

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/01/2018 às 08:59

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Um estelionatário ainda não identificado está sendo acusado de tentar dar golpe em, pelo menos, quatro empresários da região de Anastácio.

De acordo com as informações apuradas pela rádio 'Pantaneira Anastácio', a primeira vítima que registrou um boletim de ocorrência foi um pintor, que teria sido contratado para ir em uma propriedade rural da região realizar um serviço. O criminoso disse, por contato telefônico, que trabalhava no local e precisava de um orçamento, mas pediu para que, antes do homem ir até a fazenda, esperasse a suposta esposa no autor da rodoviária do município e realizasse um depósito no valor de R$ 150,00 para as despesas do translado.

A vítima explicou que, "confiando na boa fé do trabalhador", fez o depósito e, logo em seguida, percebeu que foi vítima de um golpe, uma vez que não existia esposa alguma.

Posteriormente, outros empresários entraram em contato com a rádio, que divulgou o caso em primeira mão, informando terem sido vítimas do mesmo golpe.

Um deles seria do setor de materais de construção, que recebeu um telefonema pedindo que levasse manilhas até uma fazenda nas proximidades do km 21 da BR-419, dando todos os detalhes, inclusive o nome correto do dono da propriedade rural.

O outro seria proprietário de uma loja de locação de andaimes e betoneiras. Ele recebeu uma ligação do suposto fazendeiro, dizendo que passaria o telefone para um capataz, que precisava de alguns materiais. O suposto capataz disse que precisava de betoneiras e um andaime. O autor disse o nome da fazenda onde trabalhava e a vítima informou que conhecia o proprietário, confirmando, assim, o negócio.

No meio da estrada, porém, os transportadores receberam uma ligação dizendo que seria golpe, uma vez que a vítima, que conhecia o proprietário da fazenda em questão, ligou para o mesmo, que explicou não ter solicitado qualquer tipo de material. Quando estavam retornando, o primeiro caminhão, que carregava as manilhas, também estava chegando, e foi informado do golpe.

Enquanto ambos davam meia-volta, um caminhão transportando gesso também estava chegando no local e foi alertado sobre a situação.

A Delegacia de Polícia do município segue investigando o caso, uma vez que o estelionatário possui diversas informações sobre o fazendeiro e a localização de sua  propriedade.

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