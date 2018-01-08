Homem compra moto furtada por R$ 400, vende por R$ 700 e vai preso com comprador

Anastácio
Flagrante aconteceu ontem, no assentamento Monjolinho
A Polícia Militar prendeu ontem, no assentamento Monjolinho, em Anastácio, dois homens envolvidos com a receptação de uma motocicleta. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo havia sido furtado no último dia 30, em Aquidauana.
Conforme registrado, os policiais da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) foram ao local após denúncia, onde descobriram que um homem de 51 anos havia comprado o veículo por R$ 400, de um indivíduo que já foi identificado.
Três dias depois, revendeu a moto para outro homem, de 49 anos, que pagou R$ 700 pelo veículo. Os dois compradores foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O suposto autor do furto será investigado.
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