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Anastácio investe em recursos para sistema de saúde e assistência social

Solenidade de entrega de itens foi realizada no Centro de Convenções da Prefeitura Municipal

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/01/2018 às 12:00

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A administração de Anastácio apresentou, na manhã desta terça-feira (09), os novos recursos adquiridos graças aos investimentos feitos nos sistemas de saúde e assistência social regionais.

Durante a solenidade, realizada no Centro de Convenções da Prefeitura, na Rua João Leite Ribeiro, o prefeito Nildo Alves (PSDB) conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", ressaltando a importância de proporcionar para a população da cidade um serviço de maior qualidade. "É um prazer muito grande estarmos adquirindo esses bens, ainda mais pelo fato de ser com nossos próprios recursos. São vários itens que irão contribuir muito com a saúde e a assistência social", disse.

O chefe do Poder Executivo municipal informou que foram entregues dois veículos, um para a Assistência Social, que atenderá a demanda da secretaria competente, e outro para a Saúde, no setor de Vigilância Sanitária.

A Secretária de Saúde Aline Cauneto listou os demais recursos adquiridos pela administração municipal. "Foi feita a compra de materiais para uso nos ESF's, computadores para a implantação do Prontuário Eletrônico, materiais de reabilitação para fisioterapia, todo material para atendimento psicológico às crianças e adolescentes, compressores para os atendimentos odontológicos, nebulizadores, equipamentos para o Laboratório Municipal e materiais para a população, como cadeiras de rodas, muletas, andadores, colchões... Tudo aquilo que precisávamos para atendimento, agora temos", pontuou.

Ela também falou a respeito da importância de tais itens e o momento em que estarão disponíveis para o uso da população. "É de extremo valor termos conquistado isso, tanto para o atendimento primário, aquele feito em um primeiro momento, quanto para a reabilitação, para as especialidades. Agora, com a entrega, todos os postos de saúde estarão recebendo os equipamentos e acreditamos que, a partir desta semana, o atendimento já esteja regularizado, com exceção aos fisioterapeuticos e psicológicos, já que existe uma lista de demanda para estas especialidades", finalizou.

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