Jovem xinga equipe policial e acaba preso por desacato na Av. Manoel Murtinho

Um jovem de 20 anos foi preso por desacato após xingar uma equipe policial e tentar dar uma espécie de "carteirada" na Av. Manoel Murtinho, em Anastácio, na madrugada da última segunda-feira (08).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o caso começou quando a Polícia Militar foi acionada para comparecer no endereço citado, pois alguns indivíduos tentaram entrar em uma residência e, em sequência, proferiram ameaças.

Durante ronda, três pessoas foram avistadas nas proximidades da rodovia e, ao notar a presença da equipe policial, o jovem em questão começou a dizer "vão se f****, seus *** no **". Em ato contínuo, foi realizada uma abordagem ao autor, que relutou ao procedimento e disse "vocês sabem com quem estão falando? Minha tia é 'advogada federal' e vou procurá-la, vocês estão ferrados".

Após abordarem os outros indivíduos que estavam na companhia do rapaz, o mesmo foi conduzido até a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.