Pensando na ex, homem ataca mulher com machado e foge na Aldeinha

Uma mulher de 39 anos foi agredida deliberadamente por um homem de 35 anos com que se relacionava. O caso ocorreu na Aldeinha, em Anastácio, na noite de ontem. Embriagado, o autor ordenou que a vítima fosse embora porque ele queria reatar com a ex, e em seguida a agrediu com um soco e com um machado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima ficou com o olho inchado e só não se feriu gravemente porque se defendeu do golpe de machado, ficando com lesão na mão. Ele não queria que ela estivesse por perto. Na delegacia, enquanto registrava o boletim de ocorrência, a vítima foi embora sem dar explicações.