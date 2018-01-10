Pensando na ex, homem ataca mulher com machado e foge na Aldeinha

Violência doméstica
Vítima denunciou o caso, mas saiu da delegacia sem avisar
Uma mulher de 39 anos foi agredida deliberadamente por um homem de 35 anos com que se relacionava. O caso ocorreu na Aldeinha, em Anastácio, na noite de ontem. Embriagado, o autor ordenou que a vítima fosse embora porque ele queria reatar com a ex, e em seguida a agrediu com um soco e com um machado.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima ficou com o olho inchado e só não se feriu gravemente porque se defendeu do golpe de machado, ficando com lesão na mão. Ele não queria que ela estivesse por perto. Na delegacia, enquanto registrava o boletim de ocorrência, a vítima foi embora sem dar explicações.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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