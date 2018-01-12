Homem sofre tentativa de homicídio na Vila Santa Maria

Um homem de 43 foi vítima de uma tentativa de homicídio na Avenida Juscelino Kubitschek, esquina com a rua São Paulo, em Anastácio, no início da noite da última quarta-feira (11).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado na madrugada desta sexta-feira (12), a Polícia Militar foi acionada para comparecer no endereço citado e, chegando lá, encontrou um Sargento do Corpo de Bombeiros, que prestava os primeiros socorros à vítima, que apresentava lesões corporais causadas por uma arma branca.

O homem apresentava uma perfuração no lado esquerdo do pescoço e, também, uma perfuração na altura do abdômen, logo abaixo do peito esquerdo. Ele relatou que o autor das agressões seria um homem de 39 anos, mas se absteve de explicar os fatos que teriam motivado o crime.

A vítima foi encaminhada ao PS de Aquidauana, onde passou por atendimento médico e ficou sob observação.

A Polícia Militar realizou diligências na área, no intuito de localizar o autor, mas não obteve sucesso na busca.

O caso segue sob investigação.