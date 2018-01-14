Mulher perfura maxilar de ex-marido no Cristo Rei

Um caso de lesão corporal dolosa mobilizou uma equipe da Polícia Militar no bairro Cristo Rei, na noite do último sábado (13).

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para comparecer na rua Projetada D e, lá, encontraram a vítima, de 46 anos, sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e, posteriormente, encaminhada para o Hospital Regional de Aquidauana, pois estava com uma perfuração na região do maxilar, causada por um golpe de faca.

Uma testemunha do crime, que seria irmã da vítima, informou que o homem foi agredido por sua ex-esposa, que logo após causar o ferimento, tomou rumo ignorado.

Com dados da autora em mãos, a equipe policial foi até a casa da mulher, de 30 anos, que confirmou ter sido autora do delito e relatou que dispensou a arma em um local que não soube precisar.