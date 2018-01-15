Cobra se esconde em Honda Biz e tenta atacar mãe e filho

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" recebeu, através de seus leitores, um vídeo que mostra uma ação curiosa e perigosa na rotatória de Anastácio, envolvendo uma cobra que, em determinado momento, tentou atacar mãe e filho que estavam no veículo.

Nas imagens, é possível ver a ação de captura do animal.

Ainda conforme as informações cedidas pelos leitores, o Corpo de Bombeiros foi acionado e os oficiais informaram que, apesar do fato da cobra estar "nervosa", não seria um animal peçonhento.

Apesar do susto, os envolvidos não se feriram e o animal foi capturado para ser solto em seu habitat natural.