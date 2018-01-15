Cobra se esconde em Honda Biz e tenta atacar mãe e filho

Perigo
Vídeo que mostra a ação de captura do animal foi enviado por leitores para a equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro'
Crédito do vídeo: Schimene Weber
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" recebeu, através de seus leitores, um vídeo que mostra uma ação curiosa e perigosa na rotatória de Anastácio, envolvendo uma cobra que, em determinado momento, tentou atacar mãe e filho que estavam no veículo.
Nas imagens, é possível ver a ação de captura do animal.
Ainda conforme as informações cedidas pelos leitores, o Corpo de Bombeiros foi acionado e os oficiais informaram que, apesar do fato da cobra estar "nervosa", não seria um animal peçonhento.
Apesar do susto, os envolvidos não se feriram e o animal foi capturado para ser solto em seu habitat natural.
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