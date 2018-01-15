Por ciúmes do marido, mulher ameaça e acusa jovem de ser 'entregadora de maconha'

Anastácio
Caso aconteceu na Avenida Manoel Murtinho, no Centro de Anastácio
Um trio de trabalhadores de um mercado localizado na Av. Manoel Murtinho, em Anastácio, procurou a Delegacia de Polícia do município para registrar um crime de ameaça e calúnia ocorrido durante a tarde do último domingo (14).
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima de 25 anos, em companhia de suas duas testemunhas, finalizaram o expediente por volta de 13h30 e foram até uma conveniência em frente ao local para uma confraternização. Lá, a jovem teria sido surpreendida pela autora, de 31 anos, que chegou em um Fiat/Siena acompanhada de outra mulher, desceu do carro e começou com as ofensas, dizendo "vem cá, sua entregadora de maconha! Vamos acertar as coisas! Eu vou te pegar, eu vou te achar de novo, fica esperta!". Em ato contínuo, a autora tentou agredir fisicamente a vítima, mas foi contida pelos amigos da vítima.
Para a equipe policial, a vítima informou que a autora está casada com o seu ex-marido, e que a mesma agiu de tal maneira porque acredita que a jovem ainda esteja "saindo" com o homem, fato que foi negado pela vítima.
Diante do exposto aos oficiais, a vítima informou que deseja representar criminalmente contra a autora e, agora, aguarda as devidas providências a respeito de sua solicitação.
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