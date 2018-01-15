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Anastácio

Por ciúmes do marido, mulher ameaça e acusa jovem de ser 'entregadora de maconha'

Caso aconteceu na Avenida Manoel Murtinho, no Centro de Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 15/01/2018 às 08:40

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Um trio de trabalhadores de um mercado localizado na Av. Manoel Murtinho, em Anastácio, procurou a Delegacia de Polícia do município para registrar um crime de ameaça e calúnia ocorrido durante a tarde do último domingo (14).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima de 25 anos, em companhia de suas duas testemunhas, finalizaram o expediente por volta de 13h30 e foram até uma conveniência em frente ao local para uma confraternização. Lá, a jovem teria sido surpreendida pela autora, de 31 anos, que chegou em um Fiat/Siena acompanhada de outra mulher, desceu do carro e começou com as ofensas, dizendo "vem cá, sua entregadora de maconha! Vamos acertar as coisas! Eu vou te pegar, eu vou te achar de novo, fica esperta!". Em ato contínuo, a autora tentou agredir fisicamente a vítima, mas foi contida pelos amigos da vítima. 

Para a equipe policial, a vítima informou que a autora está casada com o seu ex-marido, e que a mesma agiu de tal maneira porque acredita que a jovem ainda esteja "saindo" com o homem, fato que foi negado pela vítima.

Diante do exposto aos oficiais, a vítima informou que deseja representar criminalmente contra a autora e, agora, aguarda as devidas providências a respeito de sua solicitação.

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