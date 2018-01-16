Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:02

Buscar

Últimas notícias
X

Violência Doméstica

Após ser 'pego no flagra', homem agride namorada em Anastácio

Crime ocorreu na noite da última segunda-feira (15)

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/01/2018 às 08:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma mulher de 34 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para denunciar um caso de violência doméstica ocorrido na noite da última segunda-feira (15).

Conforme o boletim de ocorrência, ela é namorada de um homem de 58, com quem mantém um relacionamento há 6 anos e, deste, uma filha de 4 anos. Por volta de 22h30, ela teria ido até a residência do autor e, ao chegar no local, se deparou com o mesmo abrindo o portão para outra mulher sair da casa.

Ela relata que teria ficado irritada com a situação e começou a xingar o namorado de "vagabundo" e "filho da p*ta" e, então, o autor teria "perdido a cabeça" e partido para a agressão física, rasgando a roupa da vítima e derrubando-a no chão.

Para os policiais, ela informou que deseja requisitar medidas protetivas para manter o homem afastado.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo