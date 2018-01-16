Após ser 'pego no flagra', homem agride namorada em Anastácio

Uma mulher de 34 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para denunciar um caso de violência doméstica ocorrido na noite da última segunda-feira (15).

Conforme o boletim de ocorrência, ela é namorada de um homem de 58, com quem mantém um relacionamento há 6 anos e, deste, uma filha de 4 anos. Por volta de 22h30, ela teria ido até a residência do autor e, ao chegar no local, se deparou com o mesmo abrindo o portão para outra mulher sair da casa.

Ela relata que teria ficado irritada com a situação e começou a xingar o namorado de "vagabundo" e "filho da p*ta" e, então, o autor teria "perdido a cabeça" e partido para a agressão física, rasgando a roupa da vítima e derrubando-a no chão.

Para os policiais, ela informou que deseja requisitar medidas protetivas para manter o homem afastado.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.