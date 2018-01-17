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Prefeitura de Anastácio e parceiros oferecem cursos de qualificação profissional

Cursos terão início na próxima quinta-feira (18)

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/01/2018 às 11:00

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A Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS) ofertam, a partir da próxima quinta-feira (18), cursos de qualificação profissional.

Confira, abaixo, o cronograma da capacitação:

18/01 a 19/01 - Arte em Tecidos: Bonecas e Bichos de Pano;

23/01 a 25/01 - Produção de Biscoitos, Bolos Simples e Confeitados;

23/01 a 26/01 - Informática Básica;

23/01 a 26/01 - Crochê em Barbantes;

29/01 a 01/02 - Informática Avançada.

Todos os cursos serão realizados no CQP (Centro de Qualificação Profissional), localizado na Rua Índio Neco, s/n.

As inscrições podem ser realizadas no CRAS - Travessa Ragalzi, s/n. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3245-3069.

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