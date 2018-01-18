Ladrão desmonta cerca para furtar palanques e arame às margens do rio

Anastácio
Caso foi denunciado hoje à Polícia Civil
Dono de uma chácara localizada às margens do Rio Aquidauana, em Anastácio, procurou a Polícia Civil hoje para denunciar o furto da cerca que separa a propriedade de uma área do município.
Segundo boletim de ocorrência, o criminoso furtou aproximadamente 45 palanques de madeira tipo eucalipto, além de aproximadamente 200 metros de arame. A prefeitura, que também é responsável pela cerca, foi informada.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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