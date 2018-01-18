Prefeitura abre licitação para contratar transporte escolar

A prefeitura de Anastácio abriu processo licitatório para a contratação de empresa de transporte escolar, para operar nas linhas 7,8,9 e 14, localizadas na zona rural do município. Além disso, deverão realizar transporte esporádicos de alunos e pacientes em substituição aos veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme publicado no Diário Oficial do Município de ontem, o processo será realizado na modalidade pregão presencial do tipo menor preço, no dia 30 de janeiro, às 8 horas, na sala de licitações do Paço Municipal, na Rua João Leite Ribeiro, 754. O edital pode ser obtido na Secretaria Municipal de Administração, no mesmo endereço.