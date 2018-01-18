Taxa dos Serviços de Lixo deverá financiar funcionamento do aterro sanitário de Anastácio

A Prefeitura Municipal de Anastácio divulgou, nesta semana, o acordo firmado com a SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S. A. por meio do Convênio Nº 40/2017, assinado em 09 de novembro de 2017.

O acordo trata da arrecadação de uma taxa por intermédio das faturas de água/esgoto emitidas pela referida empresa. O valor correspondente à “Taxa dos Serviços de Lixo” será inserido nas faturas de água/esgoto emitidas em Anastácio pela SANESUL, em código de serviço diferenciado e com a rubrica “Município de Anastácio/MS – Taxa de Lixo”.

O aterro, que deverá começar a funcionar em março, quando a obra do aterro será finalizada, segundo informações de Edevaldo Muniz, de 50 anos, responsável pelo serviço de infraestrutura do local, contará com a parceria do CIDEMA (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa), juntamente com os municípios de Aquidauana e Miranda.

Acordado pelo consórcio, ações e procedimentos necessários para a destinação correta do lixo foram determinados, estabelecendo condições técnicas, providências administrativas, fixando cronograma de execução e impondo medidas para que os resíduos sólidos sejam enviados para o aterro sanitário de Anastácio.

Cabe ao Município organizar, coordenar, acompanhar, e controlar a execução dos serviços de coleta e da destinação final adequada. “Estamos atentos a todos os trâmites estabelecidos e nossa preocupação é otimizar os processos para que todo o lixo produzido em nosso município tenha a destinação correta. O custo que o município terá com o funcionamento e manutenção do aterro sanitário é alto, por isso contamos com a colaboração e compreensão de todos para este serviço que irá melhorar significativamente a qualidade de vida da nossa população e gerar renda para diversas famílias com a reciclagem”, disse o prefeito Nildo Alves.

Valores

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" teve acesso ao documento que dispõe sobre a instituição deste código tributário e conferiu como será feita a base de cálculo para a taxa.

Conforme a redação, a base e a forma de cálculo terão como critérios de rateio: a área construída, a categoria de consumo e a frequência de coleta.

Desta forma, com fórmulas matemáticas, a Prefeitura Municipal deverá considerar:

ÁREA CONSTRUÍDA CATEGORIA DE CONSUMO FREQUÊNCIA DA COLETA VALOR ANUAL POR M²/R$ Total área construída Classe "C" 0,0816 0,88 Total área construída Classe "B" 0,0816 1,05 Total área construída Classe "A" 0,0816 1,15

As classes de categoria devem ser estabelecidas todo ano por meio de Decreto Municipal considerando a planta de valores do Município, sendo as classes A, B e C respectivas às regiões com imóveis de maior valor venal de Anastácio.

Câmara Municipal

Na manhã da última quarta-feira (17), o vereador Dinho Vital (DEM) fez uma postagem, prestando esclarecimentos sobre a Taxa de Lixo, que está causando um certo tumulto nas redes sociais dos moradores do município.

Confira, abaixo, a íntegra do texto:

"Gostaria de esclarecer a todos os moradores de Anastácio que em relação a cobrança da taxa do lixo, agora vinculada a conta de água, passando a ser cobrada pela SANESUL à partir deste mês, que a mesma não depende de aprovação da Câmara Municipal. Este convênio é um ato administrativo feito entre o executivo municipal e a empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul - SANESUL.

A cobrança da Taxa do Lixo foi instituída em nosso município no ano de 2006, na administração do saudoso ex- prefeito Cláudio Valério, e era cobrada anteriormente, juntamente com o IPTU. Para chegar ao valor da taxa de Lixo é necessário fazer o seguinte cálculo: Tamanho da Casa x Padrão da Edificação x Freqüência da Coleta, e se o Imóvel é Residencial ou Comercial.

Como todos sabem, o serviço de coleta de lixo é feito de maneira precária, ineficiente e a destinação final dos resíduos trazem muitos transtornos para nossa população à anos.

Neste sentido, gostaria de garantir a toda população que irei fiscalizar este serviço e me coloco a disposição para discutir quanto a cobrança da taxa do lixo, quem não concordar com o valor da taxa ou quiser fazer qualquer reclamação estarei a disposição".