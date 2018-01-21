Homem ameaça matar vizinho depois de ser cobrado por soltar bombinhas

Homem de 33 anos morador na Rua Dona Joaninha, no centro de Anastácio, denunciou o vizinho de 57 anos por ameaça. De acordo com a vítima, o autor não gostou de ser cobrado por estar soltando bombinhas na frente de casa, pegou uma arma e disse que iria matá-la.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima tem uma filha recém-nascida que estava dormindo, motivo pelo qual foi conversar com o vizinho para que parasse com as bombas. Porém, o autor disse que a vítima era ladrão de motos, vendedor de drogas e que por este motivo tinha que matá-la.

Temendo pela sua vida e pela vida da família, o morador procurou a delegacia de Polícia Civil para denunciar o caso e disse que, durante as ameaças, o vizinho segurava uma arma de fogo tipo revólver.