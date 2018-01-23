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Aldeinha recebe acadêmicos do Projeto Rondon-MS

O grupo permanece na cidade até 27 de janeiro

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/01/2018 às 09:20

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Acadêmicos de diversas áreas do Projeto Rondon – MS estão em atividades no município de Anastácio desde o dia 13 de janeiro. Entre os rondonistas, estão presentes estudantes de Enfermagem, Engenharia Civil, Publicidade e Propaganda, Medicina, Letras, Filosofia, Psicologia e Jornalismo.

O Projeto existe desde 1967 e seus objetivos são os mesmos até hoje. Levar a juventude universitária a conhecer a realidade multicultural e multiracial do nosso estado. Dentre as cidades já atendidas estão: Corumbá, Ladário, Nioque, Porto Murtinho, Aquidauna.

A operação está acontecendo na Aldeia Aldeinha com a toda comunidade indígena terena. As ações acontecem na Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva e na Unidade de Saúde Umbelina. Ações essas que permitem a troca de saberes entre todos, e permitem o fortalecimento e a valorização da cultura indígena.

O grupo interdisciplinar desenvolve atividades em prol da aldeia Aldeinha, como: orientação e prevenção quanta a saúde física e mental; criação e acompanhamento de grupos para a promoção da permanência da história do índio, da mulher, do homem, da religiosidade e todo contexto que abrange a temática atual dos povos indígenas.

Para o acadêmico de Jornalismo Raylson Chaves de 19 anos “O Projeto dá a oportunidade de conhecer o outro, aprendendo mais do que ensinando. Aprendi com pouco tempo que as dificuldades presentes desse povo se tornaram resistes e mesmo assim continuam na batalha diária, o que me fez perceber que os nossos problemas não são tão grandes assim”.

Para a índia terena Cleide Pereira de Almeida, o Projeto traz muito conhecimento, desde científicos até atitudes sociais. “A parceria com o grupo tornou-se indispensável, o que fez com que criássemos uma grande amizade”, disse. O grupo permanece na cidade até 27 de janeiro e suas intervenções podem ser acompanhadas pela rede social no facebook da Aldeia Terena Aldeinha.

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