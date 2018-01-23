Jovem é agredida por ex-marido no Cristo Rei

Anastácio
Caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (22)
Uma jovem de 22 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para comunicar que foi vítima de violência doméstica por parte de seu ex-esposo, de 21 anos.
Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 16h da última segunda-feira (22), ela foi agredida fisicamente pelo autor, que teria agarrado a vítima pelo cabelo e desferido vários tapas e chutes, além de arrastá-la pelo chão.
Em razão da violência dos fatos, a jovem ficou lesionada no ombro esquerdo e no punho. Ela também comunicou às autoridades que não é a primeira vez que é agredida pelo homem.
A Polícia Civil do município investiga o caso.
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