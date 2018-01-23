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Saúde

Prefeitura de Anastácio adquire van para atender pacientes que precisam ir para a Capital

Veículo foi adquirido com recursos próprios da administração municipal após pedido da Secretaria de Saúde

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/01/2018 às 11:40

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A Prefeitura de Anastácio entregou, na manhã desta terça-feira (23), uma van adquirida com recursos próprios da administração municipal após pedido da Secretaria de Saúde.

Aline Cauneto, responsável pela pasta, conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e explicou o que motivou a compra do veículo. "Essa van vai atender uma demanda de pacientes que vai para Campo Grande todo dia em busca de especialidades que nós não temos aqui. Nós tínhamos dois veículos para transporte muito precários, duas vans. Com a chegada dessa nova, poderemos melhorar o serviço e direcionar uma delas para o atendimento aos pacientes do CAPS de Aquidauana", explicou.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Nildo Alves (PSDB) e parte dos vereadores que compõe a Câmara Municipal.

O vereador Aldo José dos Santos (PDT) esteve presente na ocasião e parabenizou o investimento na infraestrutura do transporte de pacientes. "Quero parabenizar o prefeito e toda a equipe da Saúde por esse belo investimento, pois sabemos da necessidade de um veículo desse para transportar os pacientes de atendimento especializado até a cidade de Campo Grande", pontuou. 

Com capacidade para vinte pessoas, o veículo foi entregue em frente ao edifício da Prefeitura Municipal.

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