Homem agride esposa e criança de 9 anos no Cristo Rei

Policial
Caso aconteceu por volta das 17h da última terça-feira (23)
Um homem de 37 anos precisou ser contido por policiais militares do GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos) na tarde de ontem (23), no Cristo Rei, após agredir sua esposa, de 36 anos, e uma criança de 9 anos.
Quando a equipe policial chegou ao local, encontraram o homem com um facão na mão e bastante agressivo, que a todo instante ameaçava sua esposa. Por conta do estado do autor, os oficiais pediram para que o mesmo soltasse a arma e colocasse as mãos na cabeça, mas, em um ato impulsivo, ele partiu, com o facão na mão, para cima de um dos militares, e precisou ser contido e afastado com disparos de bala de borracha na perna.
Após a contenção do homem, os militares realizaram vistoria na residência e se depararam com vários móveis quebrados.
A mulher apresentava lesões no rosto e diversas escoriações pelo corpo. A criança estava com uma lesão no cotovelo esquerdo, pois sofreu um golpe do autor no momento em que tentou defender a mãe.
O autor foi encaminhado para o Pronto-Socorro, uma vez que estava ferido, e posteriormente encaminhado para a Polícia Civil de Anastácio para ser lavrado o flagrante.
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