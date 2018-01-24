Homem vai parar na delegacia após conduzir veículo com identificador adulterado

Um homem identificado como J. F. de O. foi parar na Delegacia de Polícia de Anastácio, na manhã da última terça-feira (23), após ser abordado por policiais em um veículo com identificação alterada.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante fiscalização de rotina na BR-262, os oficiais abordaram o veículo VW/Saveiro, ano 2008/2009, conduzido pelo indivíduo, e durante as vistorias, constataram que o carro em questão estava com o motor sem a etiqueta autodestrutiva, e no local específico, apresentava sinal de punçoamento, apagando a visibilidade do indicador NIV (Número de Identificação do Veículo).

Diante dos fatos, ele foi conduzido para a DP e o veículo apreendido.