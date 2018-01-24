Homem vai parar na delegacia após conduzir veículo com identificador adulterado

Anastácio
Caso aconteceu na BR-262, em Anastácio
Um homem identificado como J. F. de O. foi parar na Delegacia de Polícia de Anastácio, na manhã da última terça-feira (23), após ser abordado por policiais em um veículo com identificação alterada.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante fiscalização de rotina na BR-262, os oficiais abordaram o veículo VW/Saveiro, ano 2008/2009, conduzido pelo indivíduo, e durante as vistorias, constataram que o carro em questão estava com o motor sem a etiqueta autodestrutiva, e no local específico, apresentava sinal de punçoamento, apagando a visibilidade do indicador NIV (Número de Identificação do Veículo).
Diante dos fatos, ele foi conduzido para a DP e o veículo apreendido.
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