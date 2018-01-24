PMA flagra professora incendiando terreno na Vila Santos Dumont

Anastácio
Polícia Militar Ambiental de Aquidauana realizou o flagrante após denúncias
A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana flagrou, na tarde de ontem (23), uma professora de 63 anos incendiando um terreno na Vila Santos Dumont, em Anastácio.
De acordo com as informações da Assessoria de Comunicação da PMA, o flagrante aconteceu após denúncias de populares, que informaram que a mulher estaria incendiando a vegetação e resídios no terreno de sua residência, causando transtornos aos vizinhos.
Os militares foram até o local e surpreenderam a infratora no exato momento em que ela provocava incêndio no local, gerando muita fumaça. Os policiais conseguiram conter o fogo e a proprietária da residência foi autuada administrativamente e multada em R$ 1.506,60.
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