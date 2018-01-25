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Após inúmeras reclamações, vereadores tomam atitude quanto a obras inacabadas na 27 de Julho

Na manhã desta quinta-feira (25), por meio de postagem no Facebook, o vereador Dinho Vital esclareceu que ambos solicitaram que a empresa executasse a recuperação da via

Schimene Duque Weber

Publicado em 25/01/2018 às 12:20

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Após inúmeras reclamações feitas pela população a respeito de obras inacabadas na 27 de Julho, sob responsabilidade da empresa Sanesul, que estavam "acabando" com o município de Anastácio, os vereadores Dinho Vital (DEM) e Gilberto China (PMDB) resolveram tomar uma atitude.

Na manhã desta quinta-feira (25), por meio de postagem no Facebook, Dinho Vital esclareceu que ambos solicitaram que a empresa executasse a recuperação da via.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" conversou com o vereador a respeito da demora para a conclusão da obra. "Fizemos uma ampliação da rede de esgoto e a Sanesul contratou uma empresa, através de licitação, pra fazer um aumento da capacidade de recepção de esgoto naquela região. Infelizmente, eles fizeram um estrago muito grande naquela região, e nós fomos procurar a empresa responsável por essa reposição desse asfalto e cobramos deles uma celeridade nesse processo, já que a rua estava intransitável. Hoje, pela manhã, eles iniciaram a recuperação daquele trecho", disse.

Ele ainda informou que recebeu diversas reclamações por parte da população de Anastácio, que frequentemente enviava notas de borracharia, fotos de danos nos veículos, por conta dos estragos que anteriormente estavam no local.

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