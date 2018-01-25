Homem esfaqueia menor de 16 anos no conjunto habitacional Antônio Clementino

Um rapaz de 19 anos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Anastácio após esfaquear um menor de 16 anos no conjunto habitacional Antônio Clementino.

Informações dão conta de que o autor estava "zanzando" pelas proximidades da sub-estação de energia do local, quando encontrou o jovem, se descontrolou e cometeu o crime. A Polícia Militar foi informada e compareceu ao local, onde encontrou o Corpo de Bombeiros atendendo à vítima, que apresentava várias perfurações. Ele foi encaminhado ao PS de Aquidauana.

A PM realizou rondas e localizou o autor, que confirmou ter cometido o crime, mas não informou o paradeiro da arma do crime. Ambos foram encaminhados para a DP municipal para as providências cabíveis.