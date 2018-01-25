Jovem é vítima de roubo e agressões na Cândido Alves

Perigo
Crime aconteceu nas proximidades da Rodoviária de Anastácio
Uma jovem de 20 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para comunicar um roubo ocorrido no fim da noite da última terça-feira (23), por volta de 23h30.
Segundo informações do boletim de ocorrência, ela estava caminhando na Rua Cândido Alves, nas proximidades da Rodoviária de Anastácio, em direção de sua casa, na companhia de uma amiga, no momento em que foi abordada por um casal de bicicleta. Ela reconheceu a mulher e a identificou como 'Buguinha', que teria pedido para que a mesma entregasse o celular, dizendo "me dá o celular, sua vagabunda! Não quero saber, sua filha da p***!".
Diante da recusa a entregar o aparelho, a mulher derrubou a vítima no chão, a agrediu e entregou o celular para o seu acompanhante, que colocou o aparelho no bolso e evadiu do local.
Ela ainda informou que, durante toda a ação, o rapaz ficava motivando as ações, dizendo "Dá logo um tapa nela", "Bate logo", "Bate nela", "Ela não quer entregar? Bate nela!".
A Polícia Civil do município segue investigando o caso.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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