PM é acionada após denúncia de homem que estava cometendo auto-agressão

Crime
Policiais foram acionados pela esposa do homem, que estava assustada com a situação
A Polícia Militar de Anastácio foi acionada, na noite da última terça-feira (24), para atender a uma denúncia de um homem que estaria alterado e cometendo auto-agressão.
Com as informações da localização da comunicante e do homem em mãos, deslocaram-se até o local e prontamente foram atendidos pela esposa do homem, que estava assustada com a situação. Ela entregou aos militares uma porção de maconha, que teria sido consumida, em partes, pelo marido.
O homem, de 33 anos, foi questionado sobre a droga e respondeu que era viciado no entorpecente e, portanto, proprietário da porção entregue pela própria esposa.
Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil completamente machucado, uma vez que não quis passar por atendimento médico, para as providências cabíveis no caso.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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