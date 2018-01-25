PM é acionada após denúncia de homem que estava cometendo auto-agressão

A Polícia Militar de Anastácio foi acionada, na noite da última terça-feira (24), para atender a uma denúncia de um homem que estaria alterado e cometendo auto-agressão.

Com as informações da localização da comunicante e do homem em mãos, deslocaram-se até o local e prontamente foram atendidos pela esposa do homem, que estava assustada com a situação. Ela entregou aos militares uma porção de maconha, que teria sido consumida, em partes, pelo marido.

O homem, de 33 anos, foi questionado sobre a droga e respondeu que era viciado no entorpecente e, portanto, proprietário da porção entregue pela própria esposa.

Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil completamente machucado, uma vez que não quis passar por atendimento médico, para as providências cabíveis no caso.